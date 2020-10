Giro 555: Help De Horeca De Winter Door

Column Maikel Harte De droom van een paar honderd mensen met een stacaravan of chaletje spat uiteen

18 januari Het is een droom van veel mensen: een stacaravan of chaletje aan de kust. Alleen op dit moment spat die droom voor een paar honderd mensen uiteen. Zij vernamen eind vorige maand de opzegging van de huur van hun standplaats door recreatiebedrijf Roompot per 2021. Vanaf dan wil Roompot beginnen met de bouw van 150 vakantiewoningen op park Zeebad in Breskens en 70 tot 80 woningen op het Beach Resort in Nieuwvliet-Bad. Voor veel mensen komt dit onverwacht en zij zien hun investeringen in een stacaravan, chalet en tuintje in rook opgaan.