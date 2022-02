Gewoon heel hard uitlachen om z’n dickpic

Column Maikel Harte Een blokje rond als je vrouw je 's avonds buiten zet: mag dat?

Het is net alsof we met z’n allen in een slechte B-film zitten: The Invasion of the British Mutant, zo’n soort titel, waarbij je dus na negen uur vanwege die invasie niet meer buiten mag. Ik snap eerlijk gezegd niet dat er zo moeilijk over gedaan wordt en dat dit nu de zwaarste ingreep wordt genoemd. Ik vind het bijna een belediging voor al die kinderen en jongeren die al maanden niet naar school kunnen en al die ondernemers die in de problemen komen omdat hun bedrijf gesloten is. Daarbij vergeleken vind ik een avondklok peanuts.

