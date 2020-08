Er mogen dan meer besmettingen zijn, ik denk dat de bevrijding spoedig gaat komen

Column Maikel Harte We hebben de robotstof­zui­ger voor het zwembad een naam gegeven: Jesse Klaver

1 augustus Een aantal weken geleden berichtte ik u over ons opzetzwembad in de tuin. Het bad is te groot en het water te groen. Na een aantal weken zwemplezier was het zwembad in juli veranderd in een waar algenparadijs.