Eigenlijk zijn we nooit helemaal bevrijd

column Baudet heeft in de discotheek nooit veel indruk gemaakt

Over anderhalve week zijn er weer gemeenteraadsverkiezingen. Wat ik me van de laatste keer in 2018 vooral herinner is een dansende Thierry Baudet. Zijn partij Forum voor Democratie had er voor het eerst aan meegedaan en het nieuws dat hij meerdere zetels had behaald deed hem dansen.

5 maart