Een kraslot bij kinderpostzegels. Dat kan echt niet

COLUMN MAIKEL HARTE Oktober­fest

5 oktober In deze krant was donderdag aandacht voor het toenemende aantal oktoberfest-evenementen in Zeeuws-Vlaanderen. Deze krant is nogal altijd onderverdeeld in verschillende regiokaternen en nu vraag ik mij af of dit specifiek Zeeuws-Vlaams nieuws was of bedoeld was voor de hele provincie. In heel Nederland nemen oktoberfesten in aantal toe en dus neem ik aan dat dit in de rest van Zeeland ook zo is. Of is het toenemende aantal oktoberfesten binnen onze provincie vooral een Zeeuws-Vlaams fenomeen?