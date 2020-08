Een gapend gat in mijn agenda en gedachten

COLUMN MAIKEL HARTE Het is een kwestie van tijd of we staan in de Zeeuwse polders oog in oog met een wolf

30 mei Heerlijk, er komt steeds meer ander nieuws dan corona op de voorprogramma’s en in de journaals. Deze week was de wolf groot nieuws, want de wolf rukt op en dat zorgt voor paniek. De wolf werd een jaar of vijf geleden voor het eerst weer in het noorden gezien, maar via de Veluwe is hij afgezakt naar het zuiden en inmiddels heeft hij zich in Brabant tegoed gedaan aan de schapen van een hobbyboer. Het beest was de Maas overgezwommen. Hij had zich verder vergrepen aan een veulentje en hij was ‘s ochtends om half zes gesignaleerd in het centrum van Heusden. Het is een kwestie van tijd of we staan in de Zeeuwse polders oog in oog met een wolf: Is het niet vanuit Brabant dan is het wel via België.