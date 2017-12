columnEr zijn mensen die niet naar De Wereld Draait Door kijken, omdat ze presentator Matthijs van Nieuwkerk niet kunnen verstaan, omdat hij zo snel praat. Het gaat soms echt belachelijk vlug. In huize Harte ondervindt DWDD stevige concurrentie van het Jeugdjournaal, maar als er niemand thuis is, mag ik er af en toe graag naar kijken.

Dinsdag was weer zo’n avond en het ging weer als vanouds snel. Te snel, als je het mij vraagt, althans bij het boekenpanel. Kent u dat? Iedere laatste dinsdag van de maand mogen er vier boekhandelaren een boek komen aanprijzen. Het leuke is dat daar op dit moment Manda Heddema van boekhandel De Koperen Tuin in Goes in zit.

Leuke vrouw, alleen als ik haar was geweest, had ik allang toedeledoki tegen die Van Nieuwkerk gezegd. Deelname zal mooie extra reclame zijn, maar de manier waarop Van Nieuwkerk met zo’n panel omgaat grenst af en toe toch wel aan het onfatsoenlijke. Hij lijkt nauwelijks geïnteresseerd, laat mensen bijna niet uitpraten, kapt midden in een zin rücksichtslos af, en gooit er dan uiteindelijk midden in een verhaal een tromroffel in, om naar “het boek van de maand” te gaan. Het is al moeilijk uit te leggen waarom iets een goed boek is en zo helemaal. En eerlijk gezegd vind ik dat nog niet eens het ergste van die rubriek.

Dat vind ik eigenlijk de animatie die altijd van het boek van de maand gemaakt wordt. Die begrijp ik nooit. Het zal lastig zijn om in dertig seconden een boek van een paar honderd bladzijdes in een animatie te vatten, maar die panelleden knikken altijd zo instemmend naar de maker die dan achter hen zit. Dan hoor ik hen “prachtig”, en “heeeeel mooi” zeggen en dan voel ik me bijna een cultuurbarbaar, omdat ik van die hele animatie geen bal heb begrepen. Ik denk dan weer, schrap die animatie en laat mensen fatsoenlijk uitpraten.