column maikel harte Souvenir

18 augustus Een jaar of tien geleden waren we op vakantie in het zuidwesten van Frankrijk, in Frans Baskenland en we kwamen tijdens een toertje terecht in het dorpje Espelette. Een klein dorpje dat beroemd is vanwege de peper die er gekweekt wordt: de zogenaamde 'Piment d'Espelette'.