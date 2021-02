Dit virus zou af en toe helemaal in een deuk liggen

Column Maikel Harte Het gaat gebeuren: weer optreden

5 september Eerlijk gezegd zag ik het er niet meer van komen, maar het gaat toch gebeuren: optreden in het theater. Dat is al jaren alleen in december te doen, maar in dit bijzondere jaar begin ik er over een week of drie al aan. Deze week is de kaartverkoop begonnen. De Coronasessies heb ik het maar genoemd.