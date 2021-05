Die knipoog is blijkbaar moeilijk over te brengen

Een gapend gat in mijn agenda en gedachten

22 augustus Veel mensen schijnen in de war te zijn door de manier waarop dit jaar verloopt. Het is een ander stramien. Werk is anders, school van de kinderen is anders, de vakantie is anders, hobby’s zijn anders en ga zo maar door. Vooral qua hobby merk ik het ook. Je zou kunnen zeggen dat mijn hobby het entertainen van mensen is en dat in dat kader mijn jaar normaal gesproken in tweeën gedeeld kan worden. De eerste zes maanden van het jaar help ik Festival de Ballade te organiseren, het tweede helft van het jaar probeer ik een eindejaarsshow voor het theater te maken.