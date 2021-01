De farmaceut heeft bij ons thuis in Zeeuwse straattaal al een andere naam gekregen: AstraVankom

Column Maikel Harte In razend tempo kocht Jules Deelder tassen vol vinyl

21 december Jules Deelder is overleden. Twee keer heb ik hem van dichtbij meegemaakt. De eerste keer was een jaar of vijfentwintig geleden op een platenbeurs in de Meervaart in Amsterdam. Waar ik dubde over elke aankoop, kocht hij in razend tempo tassen vol vinyl.