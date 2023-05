Dat is het next level op het gebied van vervelende voetbalouders

Column Maikel Harte Midweek

We zaten deze week met het gezin een midweekje in Bari, in het zuiden van Italië. U kent dat wel die midweekjes: op maandag erin, op vrijdag eruit. Dat we helemaal in Italië zaten is eigenlijk tegen de familietraditie in. Normaal gesproken vieren we de meivakantie ergens in Nederland en bij voorkeur in Drenthe, maar onze dochters wilden weleens wat anders.