'Curling. Je piest in je broek van het lachen als je het ziet'

COLUMN MAIKEL HARTEDe Olympische Spelen zijn begonnen. Heerlijk om naar te kijken. Vooral het schaatsen natuurlijk, maar het gekke bij Olympische Spelen is, dat ik dan naar allerlei sporten kijk. Bobsleeën, schansspringen, ijshockey; vier jaar lang zap ik door als het op tv voorbijkomt, maar nu blijf ik er even voor zitten.

Of biatlon bijvoorbeeld. Ze moeten dan langlaufen en onderweg met een geweer schieten op een doelwit, als je mist moet je een extra rondje maken. Schitterend, het heeft iets van de ouderwetse jacht. Waarom is dat eigenlijk niet op de Zomerspelen? Je hebt dan wel de marathon en je hebt het onderdeel schieten, maar niet de combinatie. Ik zie ze wel al rondrennen met een geweer. Het gekke is dat het er dan waarschijnlijk ineens gevaarlijk uitziet, terwijl dat op de Winterspelen niet het geval is.

De meest bizarre sport is natuurlijk curling. Hoe is het mogelijk dat die sport ooit olympisch is geworden? Groepen dames en heren gooien een soort van fluitketels over het ijs en als je fluitketel het meest in het midden terechtkomt, heb je gewonnen. Door met een bezem het ijs te vegen proberen ze de baan van de fluitketel te beïnvloeden. Je piest in je broek van het lachen als je het ziet.

Het schijnt ontstaan te zijn in Schotland. Het kan bijna niet anders of de stoep voor een Schotse pub moet bevroren zijn geweest, waarop een paar straalbezopen Schotten van achter de bar een paar ketels en pannen hebben gepakt waarmee ze zijn gaan gooien. Als toppunt van hilariteit heeft er nog één bezem gepakt en ze zullen rollend van het lachen over straat zijn gegaan.

Zeg nooit dat darts, jeu de boules of bowlen niet olympisch kan worden, want als curling het kan zijn, is alles mogelijk. Misschien zelfs ook wel krulbollen, al doen ze dat nog maar op een paar plekken in Zeeland. Ik geloof dat er dan één uit IJzendijke of Sas van Gent olympisch kampioen gaat worden.