Waarom is er dan nog een verschil tussen het noorden en het zuiden? Ook daar had Rudi Buis van de Bond van Verzekeraars een verklaring voor: behalve een verschil in verzekeringen, was er ook een verschil in cultuur. Het stond zo maar in één zin in het interviewtje dat hij gaf: ,,In de zuidelijke provincies wordt makkelijker geclaimd dan in het noorden.”

Ik heb het twee keer moeten lezen. Dit is eigenlijk etnisch profileren. Hoe zo claimen we makkelijker? Een schade is toch een schade? Een deuk in Appingedam is het toch hetzelfde als een deuk in Oostburg? Die claimen we toch allebei? Het heeft toch een beetje een negatieve bijsmaak, zo’n opmerking dat we sneller zouden claimen. Alsof we van dingen zouden profiteren, waar niet van te profiteren valt. Straks moet je als je onder de Moerdijk woont nog meer premie gaan betalen. En zitten er nog gradaties in? Wordt het hoe zuidelijker je gaat steeds erger?