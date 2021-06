Blije mensen, en dat terwijl ze een spuit in hun arm krijgen

column maikel harte Zoals op ieder EK zijn de Duitsers gewoon weer favoriet, maar Servië lijkt een gevaarlij­ke outsider

6 februari Er komt nu iedere week een ranglijst met de vaccinatiegraad in Europa. Het EK Vaccineren is dus begonnen. Hebben jullie met vrienden al een poule om de winnaar te voorspellen? Ik vind wel dat we de Britten en Israël moeten diskwalificeren. Israël komt aan vaccins zoals Qatar aan een WK voetbal komt: met deals die we niet kennen. De Britten gebruiken nu onze vaccins, die doen dus eigenlijk net of Frenkie de Jong ook een Brit is: dat telt niet.