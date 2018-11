Winterpret

COLUMN MAAN LEO Tegel­klucht

16 november Eigenlijk was het idee zelf al behoorlijk beroerd. Om fietsers te weren voor de Albert Heijn besloot de gemeente Middelburg het hele gebied met zwart-witte strepen te bestraten; een zebrapad XXL. Het probleem zit ’m al in het woord: zebraPAD. Voetgangers hebben daar voorrang, omdat het een specifiek pad is. Als je er een hele straat mee bedekt, is het gewoon een zwart-witte straat. Afijn, als dit het enige probleem was op de Middelburgse Pottenbakkerssingel, dan had ik er geen column over hoeven schrijven.