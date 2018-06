Volkstoneel

Column Maan Leo Stappen­plan

23 mei Ik lig op mijn buik in bed. Mijn hoofd in het kussen gedrukt. Mijn rechterarm hangt buitenboord en zwaait heftig heen en weer. 4995. 4996. 4997. 4998. 4999. 5000. Ik sta in mijn woonkamer en kijk uit het raam. Het regent. Ik marcheer op mijn plaats, nog een laatste paar stappen. 4995. 4996. 4997. 4998. 4999. 5000. Op mijn werk heb ik de perfecte formule gevonden. Ik loop erg vaak naar de keuken om koffie of thee te halen. Bijgevolg kan ik later op de dag dan ook nog eens veelvuldig naar de wc wandelen en aldus mijn doel bereiken. Twee vliegen in één klap. Of eigenlijk drie, want als ik genoeg glaasjes water aanklik in de app krijg ik een leuk plaatje als beloning.