Tragisch

9 februari De portier is een invalide - en ik heb een nieuwe telefoon. Preciezer: ik heb de allernieuwste hypermoderne zakcomputer waar ik af en toe mee zal bellen, een telefoon is het niet meer te noemen. Mijn vorige toestel was trouwer aan zijn eigen aard. Schroomvallig stelde dat apparaatje me in staat een foto te maken of de weg te vinden, maar het was duidelijk dat dergelijke functies slechts tot de bijzaken van zijn bestaan behoorden. Nu paradeer ik echter rond met een extravagant speeltje dat een maandsalaris waard is. Toch blijft de verwachte euforie uit. Ik ben huiverig om mijn dure telefoon te gebruiken, en de paar keer dat ik er mee gebeld heb, kon ik mijn gesprekspartner amper verstaan.