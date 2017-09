'Verkiezing voor Grootste Middelburger vind ik een beetje ouderwets'

column Een telefoon met 4G geeft mij beduidend meer vakantierust

4 augustus Het is vakantietijd, en als je de media mag geloven, dan is ontspannen het hoogst mogelijke goed. Rust in je hoofd, daar moeten we in juli en augustus naar streven. Door te liggen aan een Spaans zwembad, te struinen door een Italiaans dorpje of met een wc-rol over een Franse camping te lopen zal het bedrijvige brein sereniteit vinden.