Verdronken (2)

Mismoedig sjokten we over de brakke schorren en bereikten zo de oever waarlangs een uitloper van de Schelde stroomde. Daar doopten we onze laarzen in het semizoete water zodat we die dingen niet voor niks hadden meegenomen. Dit was het uiteinde van de lus die de Ruige Laarzen Route maakte; vanhier ging je alweer terug naar het startpunt. Net toen wij alle hoop op een verrassing hadden opgegeven, diende zich een forse geul aan. Voor de oversteek daarvan had je minstens lieslaarzen nodig, niet ons kabouterschoeisel. We volgden de greppel naar links en naar rechts zonder een betere oversteekplaats te vinden. Waren wij gedoemd voorgoed afgesneden te zijn van de beschaafde wereld, net als dat arme schaap?