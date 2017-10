Verdronken (1)

We hadden gekozen voor de Ruige Laarzen Route, die 2 km door een modderige, grassige delta leidde, waarin talrijke geulen van de expeditie een relatief uitdagende onderneming maakten. Aan het begin van de route waarschuwde een bord ons ervoor dat betreding op eigen risico geschiedde en dat het gebied bij springtij onder water kwam te staan. Aanvankelijk voelden wij ons behoorlijk belachelijk met onze laarzen, want de grond bleek allerminst drassig en de geulen waren slechts handbrede spleten. De enige dreiging die ons bereikte was het hartverscheurende gejammer van een schaap dat op de een of andere manier geïsoleerd was geraakt en nu een vergeefse oproep om hulp deed bij zijn ver verwijderde broeders en zusters. Die vuilwitte vlek op dat rieteilandje: dat moest het arme dier zijn.