Een voorbeeld uit mijn eigen leven: enige tijd geleden maakte ik een diepgravende analyse van een bepaald fenomeen op mijn werk, en deelde deze met een paar collega’s. Enkele dagen later begon een mannelijke collega een betoog waarin hij precies die analyse aan mij begon uit te leggen. Hij was doof voor mijn opmerkingen en tegenwerpingen dat ik al genoegzaam bekend was met zijn (mijn!) verhaal. Destijds reageerde ik geërgerd, maar ik kon niet precies de vinger leggen op de oorsprong van mijn ergernis. Na het lezen van Solnits essay begreep ik beter waarom ik zo boos was: mijn ideeën en stem werden rücksichtlos het zwijgen opgelegd.

Nou kan je natuurlijk zeggen dat dit slechts een klein drama is in een wereld waar orkanen en raketten ons om de oren vliegen. Maar volgens Solnit is deze ogenschijnlijk kleine kwestie de eerste stap op een hellend vlak dat eindigt bij vrouwen die niet geloofd worden na een verkrachting, en via die weg naar het feit dat vrouwen tussen de 15 en 44 jaar wereldwijd een grotere kans hebben om te sterven of verminkt te raken door een gewelddadige man dan door kanker, malaria, oorlog en verkeersongelukken bij elkaar. Het recht gehoord te worden, een stem te hebben, maakt vrouwen tot mensen. En dat raakt aan de kern van waar het volgens mij om draait. Om een klassieke slogan uit de kast te halen: ‘Feminism is the radical notion that women are people.’ Heb ik het zo goed uitgelegd?