Tweestrijd

Column Maan Leo Wilders plooit zijn mond alsof achter zijn lippen een glimlach wordt opgeklopt

16 maart Deze week was Geert Wilders in Terneuzen. Hij leek zelf ook niet zo goed te weten waarom. Iets met de PVV-vrienden een hart onder de riem steken. Hebben ze dat nodig? Zijn dit echt zijn vrienden? We zullen het nooit weten. Wat we wel weten is dat hij op het parkeerterrein van Dethon rondhing en dat dit werd gefilmd door de PZC.