COLUMN MAAN LEO Dikkerdje

14 september Meer dan de helft van de Nederlandse vrouwen met overgewicht is tevreden met haar lichaam, ondanks de extra kilo's, zo lazen we deze week. Laten we eerst even de dikste olifant uit de kamer jagen: dik is niet per se ongezond. Dun is niet per definitie gezond. Dikke mensen kunnen ongezond zijn, dunne mensen net zo goed. Gezondheid is complex en niet te vangen in een simpel getal op de weegschaal.