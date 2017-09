Tijdmanagement

Ik bevind me in de tragische situatie getrouwd te zijn met een man die chronisch nét iets te laat de deur uit gaat. Begrijp me niet verkeerd: hij komt zelden te laat. Maar hij komt wel altijd met een rood, bezweet gezicht op zijn bestemming aan. Het tragische is dat ik een hekel heb aan rennen. Nog tragischer is het feit dat ik tot de eerste categorie behoor: ik verfoei en haat het met huid en haar om ergens te laat te verschijnen.

Onze grootste conflicten gaan niet over geld, kinderen of familie. Nee, onze buren horen ons pas tieren en razen als we moeten besluiten hoe laat te vertrekken naar het vliegveld. We zijn nu al tien jaar bij elkaar en toch blijven deze ruzies vaste prik. In het begin heb ik wel eens gedacht dat er iets mis was met ons. Dat we toch niet voorbestemd waren tot een duurzaam verbond. Maar toen bedacht ik dat we beiden schrijver zijn. De eerste wet van het schrijven van fictie is: zonder conflict geen verhaal. En het verhaal is het belangrijkste dat er is. Dus als je dan toch een conflict moet hebben, dan maar hierover...