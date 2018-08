COLUMN MAAN LEO Voetballer­tjes

13 juli Ach, de Thaise voetballertjes. Wat een drama! Wat een sensatie! Wat een verhaal! Zeker nu ze allemaal levend en wel de grot verlaten hebben, kunnen we terugkijken op een plot van epische proporties. Het gebeuren heeft alles in zich om binnen een jaar verwerkt te worden tot roman, musical of Netflix-serie. We waren allemaal met onze gedachten bij die arme jongetjes in die donkere natte grot. De meest virtuoze soapschrijvers hadden het niet beter kunnen bedenken.