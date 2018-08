Column Maan Leo Bange borsten

15 juni Heel Belangrijk Nieuws deze week: er wordt steeds minder topless gezond. Nou ben ik ogenschijnlijk de laatste voor wie dit relevant is: de laatste keer dat ik zelf zonder topje in de zon lag was op mijn twaalfde. Als ik nu mijn borsten vrijelijk zou laten ronddartelen, dan zouden ze zo’n grote schaduw over mijn lichaam werpen dat ik sowieso niet gebronzeerd raak. Maar dat terzijde. Wat me opviel aan dit bericht was de woordkeuze in de kop ‘Waarom niemand meer topless durft’.