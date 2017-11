Verdronken (2)

20 oktober Ik was dus in het Verdronken Land van Saeftinghe (zie column vorige week). Ik, met mijn laarzen en mijn echtgenoot. Afgezien van een verdwaald schaap en onzichtbare vogels waren we alleen daar. Bang dat wij ook zouden verdwalen waren we echter niet. Daarvoor behoedden ons immers de witgestipte routepaaltjes. Nee, woest avontuurlijk was het echt niet hier. We hadden ons weer wat te veel voorgesteld van de werkelijkheid. Alleen de gedachte dat zich onder onze voeten complete dorpen bevonden zorgde voor enige opwinding.