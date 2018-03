Column Maan Leo Spoedeisend 2

12 januari Vorige week stond hier een column over mijn ervaringen op de Spoedeisende Hulp. Een erg positief verhaal was het niet. Ik beschreef hoe ik me stoorde aan het gebrek aan privacy en informatie, en beklaagde me dat er niets te drinken was. Voor alle duidelijkheid: ik had het in mijn column niet over een Zeeuws ziekenhuis, het speelde zich af in het midden van het land.