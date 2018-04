Amateurvoetbal

Column Maan Leo Tweestrijd

13 april Deze week was de eerste aflevering van het EO-programma Tweestrijd op tv. Het uitgangspunt: een jongere met zelfmoordneigingen wordt gekoppeld aan een jongere met een terminale ziekte. Volgens de EO is het een moedig experiment. Volgens mij is het een verfoeilijke uitwas van het soort emo-tv waar de EO prat op gaat. Ik stel me de makers van de show voor als de pubermeisjes in de sketch van Toren C: ‘Oh wat errugh, oh wat errugh!’