Zo zorg je ervoor dat jouw droom uitkomt

Denk eens aan wat je het allerliefste wilt. Misschien wel een mooie boerderij op het platteland, met twee kippen en twee geiten en twee kinderen. Misschien wil je wel een bloeiend bedrijf, waar de telefoon roodgloeiend staat en waarvan klanten aan iedereen vertellen hoe goed jouw producten zijn. Misschien wil je wel een veilige fijne relatie. Of een wereldreis op de fiets. Of...



Denk eens goed aan die mooie prachtige droom van je, die je misschien zo levendig voor je ziet dat je hem bijna kunt vastpakken. Je ziet jezelf liggen in het gras, of spelen met je kinderen, of rijden in die dure auto. Dit voelt goed. Zo zou het moeten zijn.



Dikke kans dat je ’m dan hoort, dat stemmetje. Dat tegen je zegt dat het toch niet kan. Dat je realistisch moet blijven. Dat niemand op je zit te wachten. Dat je daar nooit het geld voor zult hebben, of de tijd. Je kunt het stemmetje zelfs opzoeken en harder zetten. Maak maar eens een lijstje met alle redenen waarom die mooie droom van jou nooit zal uitkomen. Omdat je niet slim/rijk/jong/gezond/knap genoeg bent. Omdat het toch niet kan.

Quote Maak een lijstje met alle redenen waarom je jouw droom kan laten uitkomen David en Arjan

Dat stemmetje komt uit het stuk van je hersenen dat we je Frankenstein-brein noemen. Het is er altijd en ook altijd als eerste. Gevoed door de eerste impulsen uit je amygdala, is je Frankenstein-brein een meester in het bedenken van redenen waarom het toch niet lukt. Waarom jij het niet kan en waarom je er beter maar niet aan kunt beginnen. Iedereen heeft zo’n Frankenstein-brein en je komt er ook nooit meer vanaf. Het veroorzaakt je primaire reflexen, je angsten en je twijfels. Soms nuttig, want het beschermt je tegen roekeloosheid, maar meestal overbodig en overbezorgd.



Gelukkig, zegt schrijver en ondernemer John Assaraf, heb je nóg een brein. Hij noemt het je Einstein-brein en in tegenstelling tot Frankenstein is dit stuk onderzoekend en nieuwsgierig: hoe zou ik het wél kunnen laten lukken? Hij is creatief, pro-actief en optimistisch en je kunt ’m net zo makkelijk aanzetten als Frankenstein. Maak maar eens een lijstje met alle redenen waarom je uitstekend in staat bent om jouw droom te laten lukken en onmiddellijk ontmoet je Einstein.

Quote Je eerste emoties zijn er meteen David en Arjan