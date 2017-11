Zes bluetooth-speakers voor iedere portemonnee

Voor jou getestHartstikke leuk, die feestdagen, maar wat moeten we dit jaar nu weer geven? Twee keer per week geeft testvergelijkingssite besteproduct.nl koopadvies over cadeaus die goed getest zijn door hun testpanels. Vandaag aflevering 2: bluetooth-speakers.

Muziek mag tijdens de feestdagen niet ontbreken, ongeacht of bovenstaande titel bij jou in de smaak valt of niet. Anno 2017 stream je je favoriete hits via bluetooth draadloos naar je speaker. Een goede keuze maken bij de aanschaf van een speaker valt niet mee. Er is een wereld aan apparaten te koop, vanaf een paar tientjes tot aan complete systemen die een gemiddeld jaarsalaris kosten.

Van de speakers die nu in de winkel liggen, kreeg ons testpanel er 61 op proef. Tijdens het luisteren en testen werd gelet op geluidskwaliteit, gebruikservaring, bouwkwaliteit en prijs-kwaliteitverhouding. De beste speakers zijn verdeeld in twee categorieën: ‘goedkoop en handzaam’ en ‘het mag wat kosten’.

1. Om overal mee naar toe te nemen

Deze op een UFO-lijkende speaker neem je overal mee naartoe. Dankzij het handige elastiek kun je Ultimate Ears Roll 2 makkelijk aan een (kerst)boom, de douchesteun of je fiets hangen. De speaker mist was bas, maar heeft voor z’n prijs een meer dan prima geluid.

(Afmetingen: 15x15x4cm)

2. Compact en een verrassend leuk volume

Compacte speaker die ondanks z’n goedkope plastic uiterlijk solide aanvoelt. Bij veel speakers van dit kleine formaat klinkt zelfs het gouden strotje van Adele dof en onduidelijk. Niet bij de Philips Shoqbox SB300. Die speelt haar songs onberispelijk af. Verrassend veel volume met een voldoende geluidskwaliteit voor het compacte formaat. Het design van een partyspeaker zal niet ieders smaak zijn.

(Afmetingen: 8x12x7cm)

3. Voor wie op de kleintjes let

Voor wie op de kleintjes let, letterlijk en figuurlijk. Dit kleine grappige ‘minidoosje’ is in zeven verschillende kleuren beschikbaar en te koop voor nog geen 3 tientjes. Verwacht geen wonderen van de geluidskwaliteit, zeker niet qua volume. Voor muziekje op de achtergrond. Zit je krap bij kas, en het moet klein, dan is de JBL Go een aanrader.

(Afmetingen: 7x3x8cm)

4. Het mag wat kosten

De finishing touch voor een discofeestje

Disco-time! Beschikt over vrolijke LED-verlichting en een knop om nog wat extra bassen door je slaapkamer, stacaravan of keuken te jagen. En dat feestje kan lang doorgaan, de accu van de Sony SRS-XB30 houdt het wel 24 uur vol. Op maximaal volume overstuurt het geluid enigszins, maar dat is gelukkig niet heel storend.

(Afmetingen: 26x51x20cm)

5. Kleine krachtpatser (en powerbank)

De JBL Charge 3 heeft twintig uur speeltijd en voor z’n formaat een krachtig geluid. De hoge tonen kunnen beter, maar de lekkere warme bassen maken veel goed. Hij doet ook nog eens dienst als powerbank. Handig om direct je smartphone mee op te laden.

(Afmetingen: 9x23x9 cm)

6. Om de buren mee weg te blazen

Een genot voor iedere dansinstructeur en de nachtmerrie van je buurvrouw. Met de Teufel Boomster XL kun je ouderwets lekker hard dreunen. Het geluid van deze speaker is naar wens in te stellen, maar hij is vooral lekker vriendelijk in het gebruik. De draagriem maakt dat deze 10 kg zware speaker redelijk comfortabel op je schouder kan rusten.

(Afmetingen: 26x51x20cm)