'Yann maakt fouten, maar doet veel dingen goed'

‘Tja, uw zoon’

De kinderpsycholoog was dik en zweterig en leek op Toon Hermans. Voor hem, op het tafelblad van het schoolhoofd, lag een stapel papieren: tekeningen die mijn zoon (7) kennelijk gemaakt had, formulieren en volgeschreven vellen.

Hij liet een stilte vallen.

,,Tja, uw zoon…’’ Hij bladerde.

,,Yann.’’

,,Ja, Yann.’’

Hij bladerde verder.

,,U weet zijn naam al.’’ Ik bedoelde het grappig.

Psycholoog De V. had drie lange sessies met de jongen achter de rug. Die was lastig voor ‘onderwijsgevenden’, scoorde slecht. Een juf sloeg alarm toen hij een tekening had gemaakt van een galg waaraan een mannetje hing. Sinds hij naar school ging, had hij acht juffen gehad. Eén kon goed met hem overweg. Bij de andere zeven was er één, juf Ingrid, met altijd een te diep decolleté. Ik keek daar zorgvuldig nooit in. Op een ouderavond zei ze verbitterd: ,,Yann kijkt naar mijn borsten.’’

,,Niet best’’, antwoordde ik.

Quote Ik dacht: nu krijg ik op m’n lazer Egbert Jan

,,Hij zegt dat u elke avond dronken bent’’, mompelde psycholoog De V.

Mijn vrouw en ik keken elkaar aan. We lachten niet. Net aan.

,,Herkent u daar iets in?’’

,,Nee. Maar Yann herkennen we wel.’’

Twee jaar later.

Orthopedagoge M. zat aan onze eettafel van doorleefd hout. Zwaar Fries accent. We woonden vlakbij Harlingen.

,,Jullllllie moeten wellll consequéént zijn.’’ Dikke ellen, met een verlengd zangerig hiktoontje aan het eind.

Ik dacht: nu krijg ik op m’n lazer. Maar ze richtte zich tot mijn vrouw. ,,Dat zijn jullie niet. En dat ligt aan jou.’’

Mijn geliefde luisterde gehoorzaam. Regels stellen (knikken), je eraan houden (knikken), een sanctie bij de derde overtreding (knikken). Metéén (knikken), anders legt het kind geen verband tussen zijn handelen en de sanctie. Knikken.

Er kwam niks van terecht.

Vier jaar later.

Zoon deed kanjertrainingen bij een instituut in Utrecht. Een oudergesprek hoorde erbij. Kinderpsychologe E. was Vlaams en 30 jaar jonger.

,,Zijt gij consequent in uw gedrag ten aanzien van hem?’’

,,Hawel’’, zei ik. Ik geef toe dat dat fout was.

Gegiechel ter rechterzijde: na achttien jaar vond ze me nog altijd grappig.

,,Hij is onhandelbaar.’’

Het enige wat ik voelde was trots.

E. legde uit wat kanjertraining was (ik ben het vergeten) en zei dat Yann de begeleiding niet serieus nam.

,,Hoe kan dat nou?’’, zei mijn vrouw.

Quote Ik denk terug aan de relatiethe­ra­peut tegenover wie ik ooit zat, samen met mijn vrouw Egbert Jan