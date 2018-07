Egbert JanEgbert Jans moeder is 99, ligt in bed, praat niet meer, hoort niets. Als hij binnenkomt haalt ze haar schouders op.

Tot drie jaar terug ging ik elke week een middag met haar naar ‘het café met de kaartende mannen’.

Ik houd haar haar jas voor.

,,Wat gaan we doen?’’

,,Naar het café met de kaartende mannen.’’

Vijf minuten later, in de auto:

,,Wat gaan we doen?’’

,,Naar het café met de kaartende mannen.’’

In het café zwaaien de kaartende mannen naar mijn moeder. Ik zie iets van herkenning in haar lege ogen. Een tikkeltje behaagzucht.

,,Wat doen die kerels gek.’’

Ze zegt het keihard, de kaartende mannen waarderen dat.

Er komt een man binnen met een witte baard, hij draagt een fietstenue.

,,Wát een rare kerel.’’ Haar stem is luid en sonoor.

De baard hoort het, de kaartende mannen zijn er blij mee.

Mijn moeder is vrij doof en humeurig en wil eigenlijk helemaal niks. ,,U moet haar stimuleren, hoor! Ze moet actief blijven’’, maant de bezigheidstherapeute. Soms proberen de verzorgenden haar mee te nemen naar de bingo. ,,Klootzakken!’’ schreeuwt ze dan. Ze verzet zich tot ze weer terug kan naar haar vertrouwde kamer.

We kijken naar buiten, naar de voorbijgangers.

,,Wat een rare mensen wonen er allemaal hier.’’

Soms haal ik een herinnering op.

,,Weet je nog… Jan? Je man? Weet je nog dat hij altijd heel snel at?’’

Ze reageert niet.

,,Weet je nog dat jij de borden opschepte en dat hij dan soms z’n bord al leeg had voordat je de tafel rond was?’’

Mijn vader was een verstrooide man. Ze werd altijd boos als het gebeurde, maar lachte dan toch maar moeizaam mee met mijn broer Arnoud en mij.

In het café zie ik een licht glimlachje. Heel even.

