Waarom er deze week zoveel mensen jarig zijn

Oproep: prettige sekserva­ring?

25 september De media berichten bijna dagelijks over seks zonder wederzijdse instemming (misbruik, Me Too, sexting). We vergeten bijna dat seksualiteit ook leuk kan zijn. Daarom vragen wij u: weet u het nog, de eerste keer in uw leven dat u prettige seks had met iemand?