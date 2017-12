Vijf stijlvolle slimme klokjes

Twee keer per week geeft vergelijkingssite besteproduct.nl koopadvies over gadgets die goed getest zijn door hun testpanels. Vandaag aflevering 9: hybride smartwatches.

Smartwatches kennen we al een tijdje. Horloges die je koppelt aan je smartphone waarop je via een app meldingen en statistiekjes te zien krijgt. Bijvoorbeeld wanneer je nog even je best moet doen om die 10.000 stappen te halen. Leuk, maar van een mooi design is zelden sprake. Sommige modellen hebben meer weg van een minicomputer om je pols dan van een mooi horloge. Hybride smartwatches combineren het beste van beide werelden. Het zijn horloges met wijzerplaten én met slimme technologie.

Het testpanel

Rutger Houweling: medeoprichter en hoofdredacteur van online-innovatiemagazine WANT. Wil mooi spul toegankelijk maken.



Lisanne Beijen: redacteur bij WANT, speurt de hele dag op internet naar innovaties, gadgets en onlineontwikkelingen



Leroy van den Berg: editor bij style-fashionwebsite Manners.nl. Verzot op gadgets, stevige gitaren, gestreken overhemden en tattoos.

De belangrijke verschillen

Om dat ‘slimme’ meteen even te nuanceren: de technologie in een hybride smartwatch is doorgaans wat minder slim dan in een gewone smartwatch. Functies als hartslagmeting, gps en muziekopslag vinden we geregeld in smartwatches terug. Bij hybride modellen moet je het stellen met functies als een stappenteller en slaapanalyses. Door de koppeling met je smartphone is er gelukkig wel iets meer mogelijk. Zo kun je de wijzers naar een cijfer op je wijzerplaat laten verschuiven als je partner belt en zie je met één druk op de knop hoe lang je reis naar huis nog duurt. Ben je je telefoon kwijt? Druk op een knop op je horloge en je smartphone maakt geluid. De functie van de knopjes is naar eigen wens in te stellen via een app.

Waar de hybrides het op techniek verliezen, winnen ze het met afstand op stijl. Ze zijn dunner en hebben een wijzerplaat. Haast niemand die doorheeft dat je iets smarts om je pols hebt. We zien vooral de klokjes van het merk Fossil in de winkel liggen. Niet alleen onder hun eigen naam verkopen zij hun producten, maar ze voeren ook merken als Armani, DKNY, Diesel, Michael Kors en Skagen. De technologie in de geteste hybride modellen is nagenoeg identiek. Het verschil zit 'm vooral in het uiterlijk. Met het panel hebben wij onze favorieten op een rijtje gezet. Over smaak valt niet te twisten, dus kun je ze ook zelf vergelijken op besteproduct.nl.

Onze favoriete hybride smartwatches voor heren

Voor de klassieke man

Fossil FTW1147 Q Grant: 179 euro

Bandbreedte: 22 mm

Diameter: 44 mm

Dikte kast: 13 mm

Materiaal horlogeband: leer

Verwisselbare band: ja

De FTW1147 van Fossil combineert een klassieke uitstraling met moderne technologie door het gebruik van Romeinse cijfers en een donkere wijzerplaat. Zeer geslaagd. Op het miniklokje lees je hoe dicht je bij je gezondheidsdoel bent. De Fossil Q app is uitgebreid en werkt goed. De reclame onder in het scherm van de app is niet storend, wel overbodig.

Minimalistisch Scandinavisch design

Skagen Connected Smartwatch Signature SKT1113: 219 euro

Bandbreedte: 20 mm

Diameter: 42 mm

Dikte kast: 11 mm

Materiaal horlogeband: staal

Verwisselbare band: ja

Voor wie van minimalistisch houdt. De zilveren metalen band is aan de metroseksuele kant, maar het klokje is mannelijk. De band is te vervangen. De zwarte wijzerplaat met witte en blauwe details geven het klokje een stoere uitstraling die met veel stijlen te combineren is. Ook de bijbehorende Skagen Connected app is helder en simpel, maar die wordt binnenkort geüpdatet en lijkt dan op die van Fossil.

Onze favoriete hybride smartwatches voor dames

Rosé gouden hybride met

Fossil Q Neely Hybrid FTW5007: 179 euro

Bandbreedte: 16 mm

Diameter: 36 mm

Dikte kast: 12 mm

Materiaal horlogeband: leer

Verwisselbare band: ja

Mooi en slim klokje. Werkt met de eerder genoemde Fossil Q app. De roségouden band oogt fraai in combinatie met de witte wijzerplaat. De wijzer voor het behalen van je gezondheidsdoel is subtiel in het design weggewerkt.

Clean zilver en wit

Skagen Signatur SKT1400: 219 euro

Bandbreedte: 16 mm

Diameter: 36 mm

Dikte kast: 12 mm

Materiaal horlogeband: staal

Verwisselbare band: ja

De vrouwelijke versie van de SKT1113. Het horloge heeft een zilveren metalen band en witte wijzerplaat. Het is wederom mogelijk het bandje te verwisselen, maar waarom zou je? Het klokje ziet er in z’n geheel al mooi uit. De dikte van de kast is wellicht voor sommige vrouwen een afknapper. Met 12 milimeter is hij misschien net wat forser dan je zou willen, maar dat is persoonlijk.

