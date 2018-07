Van afkijken leer je nog het meest

Afkijken is slecht, leer je op school. Of je nou op de basisschool zit of aan een universiteit studeert: zo’n beetje de enige constante is dat het strikt verboden is te gluren op het vel van je buren. Omdat je er niks van zou leren. Omdat het moeilijk is te meten wat je werkelijk weet. Omdat je het opeens samen doet in plaats van alleen.



Jammer genoeg leer je daardoor onbewust een paar onhandige dingen. Dat je sterker bent als je het alleen doet, bijvoorbeeld. Maar ook dat het een zwakte is om om hulp te vragen. Dat je beter de slimste in de zaal kunt zijn, dan degene die nog het meeste kan leren. Dat kennis iets schaars is, wat je moet beschermen omdat het van je kan worden afgenomen.



Allemaal onzin natuurlijk en precies die lessen zitten je later in de weg, als op je werk een leidinggevende roept dat er effectiever moet worden samengewerkt. Of dat je gezamenlijk beter in de gaten moet houden wat de concurrent doet. Nadat afkijken je hele schoolcarrière werd verboden, is het opeens bruikbaar.

Quote De fout zit in het idee dat ‘alleen’ beter is dan samen David en Arjan

In die zin gaat het niet fout bij afkijken, maar op andere normen waar we naar leven. In de druk op hoge cijfers bijvoorbeeld, of zelfs een cultuur waarbij een ‘hogere’ opleiding meer waard is dan een lagere. De fout zit in het idee dat ‘alleen’ beter is dan samen. Dat meetbare toetsen afnemen belangrijker is dan nieuwe dingen leren.



Uit onderzoek blijkt dat kinderen die een toets maken en in de laatste tien minuten hun antwoorden onderling vergelijken, een stuk meer onthouden dan kinderen die dat niet doen. Je kunt minder goed meten wat ze precies weten, maar als je ze dezelfde vragen een paar maanden later nog eens stelt, kunnen ze die ‘overlegde antwoorden’ veel beter reproduceren.

Quote Dus voel je vrij en kijk alles af David en Arjan

Afkijken moet. Sterker nog: je kunt niet anders. De spiegelneuronen in je hersenen houden de hele tijd in de gaten wat de mensen om je heen doen en zorgen dat je dat bijna als vanzelf nadoet. Het idee dat je die neuronen bij de drempel van de school kunt achterlaten, is een beetje typisch. Slimmer is het om ze volledig in te zetten, door samen te werken rondom rolmodellen en te leren van wat die voorbeelden precies zo goed doen.



Uit onze boeken hebben we expres de standaardteksten over copyright laten weghalen. In plaats van alle woorden achter een slotje te doen, staat er nu: ‘alle ideeën, inzichten en verhalen uit dit boek mogen met zo veel mogelijk mensen worden gedeeld’.



Dus voel je vrij en kijk alles af. Leer je vaak nog het meeste van ook. Geïnstitutionaliseerd afkijken past beter in de 21ste eeuw dan een muurtje tussen tafels.