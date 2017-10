Transgender Mees: Soms huilde ik twee dagen lang

Op school stroomde hij af naar het vmbo, want een half jaar geen school betekende ook geen cijfers. En toen was daar hét moment, in mei 2015. Mees kwam bij zijn moeder en zei: 'Mama, ik weet niet of ik wel een meisje ben'. De volgende stap was een bijeenkomst bij het COC in Amsterdam, dat de belangen behartigt van homo's, lesbiennes, biseksuelen en transgenders. Mees kwam op een poster voor Paarse Vrijdag, samen met drie transgenders. ,,Toen viel voor mij het kwartje. Het is zó 'ik', daar kon ik me zó in herkennen", vertelt Mees. Mireille zag in de drie transgenders 'drie kopietjes van Mees'.



Sinds 2 augustus van dit jaar heet de Oldenzaalse tiener officieel Mees, Madelon is niet meer. ,,Mijn nieuwe naam is bedacht door mama en mijn broertje Merijn." Waarom Mees zijn verhaal doet? ,,Ik ben op school veel uitgescholden omdat ik biseksueel en transgender ben. Ik krijg de kans om te vechten voor acceptatie en die kans pak ik."



Mees Busscher ziet de toekomst weer tegemoet zoals een puber dat hoort te doen: met plezier, zin in het leven en blij met zichzelf. Met wie hij later een relatie krijgt? Het is een van de weinige vragen waar hij géén antwoord op weet. ,,Ik ben bisexueel. Ik zie het wel later, maakt me niets uit."



En wat hij verder wil? ,,Opleiding afmaken en dan als au pair naar het buitenland. Naar een land waar het veilig is voor transgenders."