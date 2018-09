Renze Klamer: 'Achter de vraag waarom we hier zijn, zet ik nog steeds God'

Renze Klamer is net terug van een festival. Zestigduizend mensen samen op het terrein waarop in augustus Lowlands wordt gehouden. Klamer (29) dompelde zich er onder in het vertier van het driedaagse Opwekking, waar christelijk Nederland zijn liefde voor de Heer viert met concerten, sprekers en samenzang. Op Twitter schreef hij bij een foto van de rijen voor een in een megatent uitgesproken preek: Hoezo wil niemand meer naar de kerk?



Op een terras in Utrecht beschrijft hij zijn festivalervaring. Hij logeerde met een vriendengroep in een bungalowpark en maakte af en toe een uitstapje naar het nabijgelegen achtbanenparadijs Walibi. ,,Met dezelfde vrienden ga ik straks naar Lowlands, maar die cultuur van christenen onder elkaar blijft fijn voelen’’, zegt hij. ,,Verbondenheid, openheid en hartelijkheid. En het besef: wij delen iets bijzonders, het geloof in God. Natuurlijk is het soms erg kneuterig. Als je mensen ziet die zich van top tot teen door de ANWB laten aankleden bijvoorbeeld. Maar als je je richt op de positieve energie die er hangt, heb je een geweldige tijd.’’



Wie Klamer zo hoort spreken, kan begrijpen hoe blij de Evangelische Omroep is met zijn jonge presentator. Klamer is de vaste gastheer van het dagelijkse radioprogramma Langs de Lijn en Omstreken en hij was recent het gezicht van de nabeschouwing van EO’s jaarlijkse televisiehoogmis rond The Passion.



‘Een onvoorstelbaar talent,’ zegt Robbert Meeder, co-presentator van Langs de Lijn en Omstreken. Daaraan kleeft volgens hem een nadeel: ‘Hij is voor ons niet te behouden. Renze is een goeie interviewer, breed geïnteresseerd en voldoet ook nog aan het plaatje dat nodig is voor televisie. Jammer voor ons, maar ik verwacht niet dat hij nog heel lang naast me in de studio staat.’’