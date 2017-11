Psychologen: Zet gerust al een kerstboom neer, het maakt je gelukkiger

Onze huisdieren zijn massaal te dik

17 november Maar liefst de helft van de Nederlandse honden en katten is te dik. Dat blijkt uit recente cijfers van Universiteitskliniek voor Gezelschapsdieren van de Universiteit Utrecht. Diervoedingsspecialist Ronald Jan Corbee luidt de noodklok: 'We moeten echt meer aan preventie gaan doen, want een te dikke kat krijg je moeilijk aan het sporten.'