Oudste snowboardleraar (76) van Nederland wil nog jaren door

Zijn verhaal is onalledaags: In zijn jeugd was Verhoeff niet bijzonder sportief. Voetballen vond hij niets, liever las hij hij Simon Vestdijk. Later studeerde hij Nederlands. Pas verder in zijn leven startte hij met windsurfen en langlaufen en vanaf de jaren 80 met skiën. ,,Eigenlijk was ik ontevreden over mijn prestaties. Ik kwam een berg af, dat was het.”



Dat veranderde toen de Neerlandicus na de eeuwwisseling in het Franse Tignes op 61-jarige leeftijd kennismaakte met snowboarden, de sport die in de jaren 90 grote populariteit verwierf. ,,Ik merkte meteen: ik kan dit. De houding is hetzelfde als bij het windsurfen.”



Tijdens een vakantie in Les Arcs kwam hij op het idee snowboardleraar te worden. Verhoeff beschrijft een bijna spirituele ervaring. ,,Laat op de middag pakte ik de gondel naar de 3250 meter hoge Aiguille Rouge voor een laatste, zwarte afdaling. Ik was één van de enigen en boven gekomen besloot ik te blijven. Daar zat ik op het dak van de wereld en de laatste zonnestralen kleurden de top rood, met mij er middenin. Plots was de zon verdwenen, de duisternis viel in en het werd ijskoud. Ik schrok op en dacht: ik ben moederziel alleen, wat als ik hier gewoon blijf zitten?”



