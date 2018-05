In een beetje morbide experiment wordt een rat helemaal alleen in een kooi gestopt. Hij krijgt twee flesjes water om uit te drinken en mag zelf kiezen. Het ene flesje is gevuld met schoon helder bronwater. In het andere flesje zit ook water, maar dat is gemixt met een flinke portie heroïne. Wat denk je dat er gebeurt? Precies: in no-time drinkt de rat alleen nog maar van het heroïnewater, net zolang tot een overdosis het beestje omlegt.



Logisch, denk je waarschijnlijk. Want dat is wat verslavende middelen doen. De chemicaliën in drugs, alcohol en sigaretten, maar ook de dopaminekicks van gokken, smartphonegebruik en pornoverslaving zorgen ervoor dat je er niks aan kan doen. Het product maakt je verslaafd en dus is het logisch dat de overheid veel geld steekt in de drugsbestrijding.



Maar daar gaat het fout, blijkt steeds vaker uit verschillende experimenten over de hele wereld. Ons gezamenlijke idee over verslaving klopt niet. En als je ziet dat het niet de middelen zijn die je verslaafd maken, zie je ook dat de oplossing ergens anders zit.

Quote Nul ratten stierven aan de drugs David en Arjan

Het experiment met de ratten werd herhaald. Opnieuw met een flesje bronwater en een flesje heroïnewater en de ratten mochten kiezen. Maar dit keer zat de rat niet in z’n eentje in de kooi: het was een gezellige rattenbende, met speelgoed en kaas en heel veel andere ratten om mee rond te rennen en seks te hebben.



Wat gebeurde er? De fles heroïne bleef onaangeraakt. Alle ratten dronken bronwater. Nul ratten stierven aan de drugs. Opeens was de heroïne overbodig.



De Britse journalist Johann Hari groeide gehavend op in een gezin van verslaafden en besloot te onderzoeken hoe hij dat bij zichzelf kon voorkomen. Hij ontdekte dat verslaving in eerste instantie niet wordt veroorzaakt door de chemicaliën in al die middelen, maar door iets anders: het ontbreken van fundamentele relaties. Mensen zijn net als ratten, zegt hij in zijn veelbekeken TED-talk.

Quote De oplossing voor verslaving is verbinding David en Arjan