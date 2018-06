‘Nog chickies versierd, pap?’

‘Vrij weinig.’

‘Hoe is het verder?’

‘Goed hoor.’

‘Zeg nou eens echt hoe het is.’

Nou, zoon, het is wonderlijk hoe traag en hoe snel het leven verglijdt zonder partner en kinderen. Doordat er geen ‘thuis’ is, valt het verschil tussen traag en snel weg. Dat is fijn en saai tegelijk. De vrijheid waarmee je nu eens blij bent en dan weer geen raad weet: een ritme dat ik niet bevat, dat nerveus maakt. De twijfels: was het goed om alles in te zetten op geliefde en kinderen? Ja dat was het, nee dat was het niet. Zoon, tergend fijn is het hier, en prettig saai.