Nieuwe fototrend: mannen tonen hun obsessie met frisgroene kamerplanten

Interieurspecial Hoe Hollandse Henk Rivièra Maison wereldwijd op de kaart zette

15 oktober Sommigen noemen zijn stijl tuttig en ‘over the top’. Zelf zegt Rivièra Maisonbaas Henk Teunissen (61) dat hij vooral een ‘way of life’ aan de man brengt. Tot in Oost-Azië is zijn merk een hit.