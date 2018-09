Mijn vrienden hadden seks op mijn nieuwe bank

Antwoord Joost Prinsen: Sperma op je bank, dat is beroerd natuurlijk. En al helemaal als het je eigen sperma niet is. Ik weet niet of je die vlekken eruit kunt krijgen. Zo niet, dan kun je die bank net zo goed afschrijven. Vervelende situatie.



Niet uniek overigens. De schrijver Oscar Wilde werd in 1898 veroordeeld in Londen wegens homoseksualiteit. Het bewijs tegen hem bestond onder meer uit spermavlekken die kamermeisjes hadden gevonden in zijn lakens. Kort nadat hij met een jongen in een kamer was geweest.



Van recenter datum is het geval Dominique Strauss-Kahn, de hoogste baas van het Internationaal Monetair Fonds (IMF). Zijn sperma zou op de kleding zijn aangetroffen van het kamermeisje dat hem beschuldigde van aanranding. U herinnert zich die zaak waarschijnlijk, die Strauss-Kahn zijn carrière en zijn huwelijk kostte.