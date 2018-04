Maaiers voor een mooi en strak gazon

Ineens is daar de zon, dus ook een vol gazon! Hoogste tijd dus om de grasmaaier weer van stal te halen. Een populaire keuze is de elektrische variant. Dit zijn drie aanraders.

Sommige grasmaaiers kunnen niet alleen maaien maar ook ‘mulchen’. Bij mulchen wordt het gemaaide gras niet opgevangen in een bak, maar extra fijn versnipperd en over het veld verspreid. Dat heeft voordelen: Je bespaart tijd want je maait sneller, je hebt minder (kunst)mest nodig en een gemulcht gazon is dichter, groener en mooier. Bovendien bevordert het de groei van het gras en neemt de luchtdoorlatendheid voor bodemorganismen met 20 tot 40 procent toe.



Voor deze test zijn elektrische grasmaaiers met en zonder mulching-functie getest. Ze zijn beoordeeld op bouwkwaliteit, gebruiksvriendelijkheid, resultaat, mogelijkheden en prijs. De prijs-kwaliteitverhouding geeft de doorslag. Wolf-Garten blinkt op alle onderdelen uit en ook de lichte Gardena is een sterk product.



Liever een accumaaier? Besteproduct.nl komt binnenkort met een test waarin deze maaiers worden vergeleken.

Meester in maaien en mulchen

Volledig scherm Saetosus Wolf-Garten A400E © nvt

Saetosus Wolf-Garten A400E

Prijs: 210 euro



Een van de beste grasmaaiers die we hebben getest. En dat voor een gemiddelde prijs! Lekker no-nonsense design, sterke motor en ruime maaibreedte (40 cm). Maaien en mulchen doet de A400E als de beste. Enige nadeel is dat de (goede) duwbeugel niet in hoogte verstelbaar is. Maar die zit al lekker hoog en werkt goed. Enkel als je kleiner bent dan 1,70 meter kun je beter een andere grasmaaier zoeken. In alle andere gevallen is dit een aanrader met griffel.

Zwaargewicht in lagere prijsklasse

Volledig scherm Wolf-Garten A340E © nvt

Wolf-Garten A340E

Prijs: 128 euro



Ook in deze lagere prijsklasse toont Wolf-Garten zijn kwaliteit. Hetzelfde no-nonsense design, sterke motor en met 34 centimeter nog steeds een prima maaibreedte.

Maait fijn, mulchen gaat goed en je rolt er comfortabel mee over het gazon. Er zijn grasmaaiers in deze prijsklasse die wat lichter van gewicht zijn, maar die rijden een stuk minder stabiel.

Lichte maaier levert goed werk

Volledig scherm Gardena PowerMax 1200/32 © nvt