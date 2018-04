'Ik had niet gedacht dat ik ooit zo'n burgerlijk leven zou leiden'

‘Door Yb doe ik alle dingen waartegen ik me altijd heb afgezet. Trouwen, kinderen krijgen, een caravan kopen: toen ik 20 was, had ik niet gedacht dat ik dit leven zou leiden. Grootser en meeslepender, hoopte ik waarschijnlijk, of in elk geval met meer verre reizen.



In plaats daarvan gaan we met de nieuwe sleurhut naar de camping, waar iedereen ’s avonds z’n afwasje doet in precies zo’n zelfde teiltje. ‘Kunnen we op z’n minst de caravan laten bespuiten door een grafittikunstenaar?’ stelde ik voor aan Yb. Maar die is bang dat we het kampeerterrein dan niet meer op mogen.



‘Ach, wat is burgerlijk?’ zegt Yb, als ik tegen ons huisje-boompje-beestje- bestaan aan schop. En: ‘Wat is daar eigenlijk erg aan?’ Zo blij als hij is met ons leven, daar ben ik weleens jaloers op. Zelf ben ik onrustiger, sneller ontevreden. Het moederschap bijvoorbeeld, dat is een rol waar ik echt in heb moeten groeien, en nog steeds is het soms een worsteling. Dat oerinstinct heb ik nooit gehad - vroeger vond ik kinderen vooral irritant, huilerige drammers die je leven overnemen. Niet voor niets zat ik op mijn 27ste bij de huisarts voor een sterilisatie. Maar die vond mij er nog te jong voor en stuurde me weer naar huis.