Hoe spreek je die luidruchtige collega aan?

JOOST: 'Erg mooi om een begrafenisonderneming met het kadaster op één lijn te stellen. Dat eerste kan ik me nog voorstellen als symbool van rust en stilte, maar het kadaster? Waarom niet de burgerlijke stand of een notariskantoor? Een mooie vondst dat kadaster, ook wat raadselachtig.



Dat is deze hele brief trouwens. Of liever nog: ongeloofwaardig. Laten we de vraag analyseren. Om te beginnen een koptelefoon die drie bureaublokken verder nog te horen is. Als dat al mogelijk is, moet zo’n ding werkelijk loeien in de oren van de man die hem op heeft. Onwaarschijnlijk toch.



Dan meteen woedend worden. Iemand die dat al doet na een vriendelijk verzoekje doet dat vaker. Het is als met ongewenste intimiteiten. Als een man dat echt op zijn geweten heeft, blijft het zelden bij één aanklacht. We mogen dus aannemen dat zo’n schreeuwlelijk allang op de nominatie staat om ontslagen te worden. Misschien al ontslagen is.