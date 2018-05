'Hoe mijn zoon ontsnapte aan een monster'

Gedonder in het dorp



‘Die kinders zijn zo einwijs’’, zegt de juf van de speelzaal. Ze is bijna 2 meter en heeft het voorhoofd van de Hulk. En het kapsel. Ze is alleen niet groen.

Naast haar, onooglijk klein, staat mijn zoon Yann, net 3 jaar geworden. Jasje al aan, rugzakje. Vandaag mocht hij in onze Friese woonplaats voor het eerst naar de peuterspeelzaal. Uit z’n ogen straalt een tikkeltje gemene pret.

,,Poep eten’’, stelt hij.

De Hulk monstert het jongetje. Hij heeft een enorme doos lego omgekieperd, vertelt ze. En had er daarna niet veel belangstelling meer voor. Opruimen zat er niet in.

,,Stront in je mond.’’

We wonen een halfjaar in dit dorp. Er zijn een paar hartelijke mensen, anderen groeten ons op straat niet en zullen dat volhouden tot wij 8,5 jaar later terugkeren naar de Randstad.

Mijn dochter Fenna zit in groep 2 van de openbare basisschool. Van de week heb ik de bovenmeester leren kennen, Geert Jan van A. Een ongebruikelijke man. Hij heeft een hoge, zangerige intonatie en felle, achterdochtige ogen die pogingen doen joviaal over te komen. Hij is een notabele, doet vrijwilligerswerk. Zit in besturen. Even buiten het dorp heeft hij een boerderij en wat land. Echtgenote, dochters. Zijn achternaam is van een ongehoorde schunnigheid, maar daar kan hij niks aan doen.

Verwoed volgt hij me met zijn kleine ogen.

Wat moet je, denk ik.

Pottenkijker, denkt hij.

Als Van A. kort daarna wordt opgepakt, is het dorp in rep en roer. Maar ook weer niet: iedereen wist het (wij niet), al durfde niemand tot nog toe iets hardop te zeggen. Het trauma begint niet die dag, het is al 11 jaar gaande, volgens sommigen al 27 jaar. Er zijn vaders die zelf met Van A.’s handtastelijkheden te maken hebben gehad, die onder druk van, ja, van wat? - hun eigen kinderen weer naar de openbare basisschool hebben gestuurd. Er lopen jongens en mannen in de dorpse straten die voor het leven beschadigd zijn.

,,Hier, in dit gebouw, op de zolder, zijn dingen gebeurd waarvan we ons de gruwel niet kunnen voorstellen. Het ergst denkbare.’’

Het zijn de woorden van de waarnemer die de provinciale overheid naar de dorpsschool heeft gestuurd, een zwaargewicht in onderwijsland. Hij spreekt na zijn aantreden de verzamelde ouders toe. Niet veel later is hij weg, net als alle onderwijzers die nog onder Van A. hebben gediend. Het dorp strompelt verder.