Het oog wil ook wat

De straling kan op verschillende manieren worden tegengehouden, legt hij uit. Materiaalkeuze van het glas. Pigment. Of een extra coating. Een kleurloze leesbril kan zo best alle uv-straling tegenhouden, terwijl een pikzwarte zonnebril de sluizen soms volledig openlaat. ,,Een donker glas dat geen uv-straling tegenhoudt is bovendien extra link omdat je pupil wel groter wordt.”



Vandaar dat fabrikanten prat gaan op een wildgroei aan stickertjes. UV100% of UV400 bijvoorbeeld; beide het teken dat een bril volledige bescherming tegen uv-licht zou bieden. Dat deze claims de consument geregeld zand in de ogen strooien, bewijst de bril van SIX. Met hun meetapparatuur stellen de heren vast dat deze zonnebril slechts 50,3 procent van de beloofde 100 procent biedt. Ook het 100%-stickertje van Hema is verre van de waarheid. Door een ongelijke dan wel beschadigde coating laat het glas op de ene plaats 26 procent uv-straling door en een centimeter verder maar liefst 96 procent. Ook de CE-categorie blijkt niet te kloppen. Deze markering geeft in vijf groepen aan in hoeverre een bril beschermt tegen verblinding. Van categorie 0 (0-20 procent lichtabsorptie) tot 4 (90-98 procent). ,,Een categorie 4 is geschikt op zee en hoog in de bergen, maar verboden in het verkeer”, benadrukt optometrist Riens Gort. ,,Als je daarmee de Maastunnel inrijdt en er staat na vijftien meter een auto stil, haal je sowieso het journaal.”